Женщина, бросившая детей в машине с дальнобойщиком в Подмосковье, погибла в ДТП

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Женщина, бросившая двух своих детей в машине дальнобойщика в Подмосковье, погибла в ДТП во Владимире. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"8 ноября вечером в Владимире 34-летняя женщина скончалась в результате ДТП. Ранее она оставила своих двух малолетних детей в кабине большегрузного автомобиля в Орехово-Зуеве", - сообщает прокуратура.

Дети помещены в ресурсную семью. Устанавливается круг кровных родственников для решения вопроса о передаче им детей. Орехово-Зуевская городская прокуратура проконтролирует соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних при их дальнейшем жизнеустройстве.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что после поступления в полицию заявления о розыске женщины из Иваново с детьми своевременно не принято мер по установлению обстоятельств пропажи детей и обследованию условий жизни семьи. Это стало одним из условий нахождения детей в опасной ситуации. "По итогам проведенной проверки прокуратуры Ленинского района Иванова начальнику ОМВД России по Ленинскому району и руководителям образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает надзорное ведомство.