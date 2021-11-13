Три автомобиля столкнулось в Нижегородской области

ТАСС, 13 ноября. Три автомобиля столкнулось в субботу на автодороге Дивеево - Сатис в Нижегородской области. Пострадали пять человек, включая ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло около 10:05. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. "В результате ДТП пять пассажиров обратились за медицинской помощью, один из них несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.