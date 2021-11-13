На участке фиолетовой ветки метро в Москве увеличили интервалы из-за человека на путях

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены из-за человека, оказавшегося на железнодорожных путях. Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"На северном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в публикации.

В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнили, что поезда не ходят между станциями "Планерная" и "Спартак"