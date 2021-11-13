По факту срабатывания датчика неисправности в самолете "Аэрофлота" начали проверку

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту срабатывания датчика неисправности на самолете "Аэрофлота" рейса Владивосток - Москва. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту срабатывания датчика об отказе управления передней стойкой шасси воздушного судна ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии". В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщила Короткова.

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

При выполнении рейса Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот" командир воздушного судна сообщил о срабатывании датчика об отказе управления передней стойкой шасси. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево, пострадавших нет.