В Дагестане задержали советника гендиректора сетевой компании

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Силовики в Дагестане задержали советника генерального директора сетевой компании ООО "Дагэнержи". Сбоя в энергоснабжении потребителей нет, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Задержан советник генерального директора ООО "Дагэнержи" Замир Абдурагимов. На момент задержания он был в отпуске. В настоящее время организация работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сбоя в энергоснабжении потребителей нет.

В сентябре обыски проводились в офисах ООО "Электрон", ООО "Дагэнержи" и ООО "СЭНБА" в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").