Драка произошла между пассажирами в вагоне поезда на МЦК

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают участников потасовки, которая произошла между пассажирами в вагоне поезда Московского центрального кольца. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как сообщили в полиции, накануне вечером в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Павелецкая поступило сообщение, что в вагоне поезда на Московском центральном кольце произошла потасовка между пассажирами. "В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников конфликта", - сказали в пресс-службе. Заявлений от граждан в линейное подразделение не поступало.

Ранее в сети появилось видео драки в вагоне поезда на МЦК. Молодые люди громко ругались и приставали к другим пассажирам, вели себя вызывающе, что могло послужить причиной конфликта. Часть пассажиров отошла, часть пришла на помощь. Отмечалось, что продолжалось это примерно две станции, потом дебоширы вышли.