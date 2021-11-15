СК возбудил дело по факту гибели подростка от взрыва боеприпаса в Подмосковье

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ по факту гибели 17-летнего подростка от сдетонировавшего боеприпаса в Подольске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Подольску по факту гибели 17-летнего подростка в результате сдетонирования боеприпаса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение боеприпасов")", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 12 ноября подросток в своей комнате разбирал найденные ранее боеприпасы. Один из них сдетонировал, в результате полученных травм школьник погиб.

Следствием опрошены родители, соседи, назначены взрывотехническая, баллистическая, генетическая экспертизы, изъяты мобильные устройства, системный блок, ноутбук. Устанавливается, откуда у подростка имелись боеприпасы.