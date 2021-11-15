Суд отказался вернуть Абызову 2,2 млрд рублей исполнительского сбора

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы признал законным взыскание исполнительского сбора в размере 2,2 млрд рублей с экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Гагаринский суд отказал в удовлетворении административного иска Абызова о признании двух постановлений о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 2 287 351 358 рублей незаконными", - сказали в пресс-службе.

Ранее в суде ТАСС сообщили, что в отношении Абызова были вынесены два постановления о взыскании исполнительского сбора - на 9 501 083 рублей и 2 277 850 302 рублей. В связи с чем их вынесли, не уточнялось. В своем иске экс-министр просил признать незаконными постановления и приостановить их действие.

В октябре 2020 года Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежащих Абызову и пяти иностранным компаниям. В мае Мосгорсуд признал решение законным, оно вступило в силу. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, получать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. По версии прокуратуры, данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы.