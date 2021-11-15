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В ДТП на Кубани один ребенок погиб и еще два пострадали

Авария произошла в Туапсинском районе, среди пострадавших также водитель одной из столкнувшихся машин
© Пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на дороге в Туапсинском районе Краснодарского края, в результате погибла четырехлетняя девочка, пострадали два ребенка и водитель одной из машин. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2112 при выезде с прилегающей территории на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Skoda Octavia, в результате чего произошло столкновение. В автомобиле ВАЗ погибла несовершеннолетняя пассажирка (четырехлетняя девочка) и пострадали два пассажира 2016 года рождения и водитель ВАЗ (женщина 1986 года рождения)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что авария произошла на дороге "Дон" в Туапсинском районе. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Туапсе. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства случившегося.

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