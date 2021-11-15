В Ростовской области подросток на автомобиле сбил 15-летнего пешехода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Пятнадцатилетний пешеход умер в городе Шахты Ростовской области в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился несовершеннолетний. Об этом в понедельник сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 17:30 мск в понедельник на Заводской улице. По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля Lada Priora, взявший без спроса машину у матери, сбил 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

"В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавили в отделе пропаганды.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области ТАСС сообщили, что по факту ДТП надзорным ведомством проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетнего водителя.