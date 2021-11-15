На Ставрополье водитель насмерть сбил четырех человек, пытавшихся помочь при ДТП

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате двух ДТП на одном участке дороги в Георгиевском городском округе, еще трое ранены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

"15 ноября около 18:30 мск на 314-м км дороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды водитель автомобиля "Ода" из-за технической поломки остановился у обочины. Мужчина вышел выставить знак аварийной остановки, в это время в попутном направлении двигался грузовой автомобиль MAN, водитель которого, пытаясь избежать наезда на пешехода (водителя "Оды"), вывернул руль влево, зацепил встречно движущийся Volkswagen Polo и съехал с дороги, опрокинувшись в обочину. Несколькими секундами спустя, чтобы оказать помощь водителю MAN, к месту ДТП попытались подойти четыре пешехода, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. Водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и допустил наезд на пешеходов, которые (все четверо) от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из погибших по инерции отлетел на обочину, зацепив еще двоих пешеходов. У них резаные и скальпированные раны. Также медицинская помощь понадобилась водителю MAN.

По данным пресс-службы, в настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС и сотрудники МЧС, обстоятельства и личности погибших устанавливаются.