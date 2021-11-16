Канал поставки героина ликвидировали в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали канал поставки героина в Хабаровском крае. Участники получили по шесть лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Двое мужчин 37 и 46 лет пытались провезти крупную партию наркотиков из Иркутской области в Хабаровск на личном автомобиле, о чем стало известно сотрудникам органов безопасности. Их задержали в краевой столице. В автомобиле находилось 2 кг героина.

"Краснофлотским районным судом г. Хабаровска к 6 годам лишения свободы приговорен один из вышеуказанных "курьеров" <...> Краснофлотским районным судом г. Хабаровска признан виновным второй участник преступления - 37-летний житель Иркутской области, и ему назначено аналогичное наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в распространенном релизе.

Мужчин признали виновными по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконная перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере").

Затем оперативники задержали и организатора незаконной поставки - 29-летнего жителя Хабаровска. В отношении него возбудили дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконная перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере"). Расследование продолжается.