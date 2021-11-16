{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Многоквартирный дом загорелся в Новгородской области

Площадь возгорания около 300 кв. м
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТАСС, 16 ноября. Пожарные ликвидируют возгорание в многоквартирном деревянном доме в городе Пестово Новгородской области, где огнем охвачено порядка 300 кв. м кровли. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте регионального главка МЧС.

"В 04:06 (мск) 16 ноября 2021 года поступило сообщение о пожаре. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит кровля восьмиквартирного деревянного дома на площади 300 кв. м. Всего привлекается 19 человек и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.

Огонь локализован, по предварительным данным, пострадавших нет.

Теги
РоссияНовгородская область
Обыски прошли в МУП "Водоканалсервис" в Пышме в Свердловской области
Заместителя директора компании и местного бизнесмена подозревают в злоупотреблении полномочиями
Читать полностью