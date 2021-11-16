Многоквартирный дом загорелся в Новгородской области

ТАСС, 16 ноября. Пожарные ликвидируют возгорание в многоквартирном деревянном доме в городе Пестово Новгородской области, где огнем охвачено порядка 300 кв. м кровли. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте регионального главка МЧС.

"В 04:06 (мск) 16 ноября 2021 года поступило сообщение о пожаре. По прибытии к месту вызова было установлено, что горит кровля восьмиквартирного деревянного дома на площади 300 кв. м. Всего привлекается 19 человек и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.

Огонь локализован, по предварительным данным, пострадавших нет.