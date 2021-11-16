В Волгограде возбудили дело о взятках за выдачу подложных сертификатов о вакцинации

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший врач-терапевт подозревается в получении взяток за выдачу в Волгограде подложных сертификатов о вакцинации на сумму свыше 170 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"В отношении бывшего врача-терапевта одной из поликлиник Волгограда возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег, за незаконные действия, совершенные организованной группой, в крупном размере"), ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). С апреля по август 26-летний мужчина получал взятки за выдачу сертификатов о вакцинации, внося в них заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

Подозреваемый работал участковым врачом-терапевтом городской поликлиники и был включен в состав прививочной бригады для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. По данным следствия, он вступил в преступный сговор с не менее чем с 27 лицами, согласившимися на фиктивную вакцинацию. Получив от них взятку в общей сумме около 171 тыс. рублей, он уничтожал неиспользованную вакцину, после чего передавал сфальсифицированные сертификаты для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения.

"Своими преступными действиями мужчина исказил информацию о фактической вакцинации населения, создав при этом опасность для жизни и здоровья других людей. Противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области", - добавили в пресс-службе ведомства.