Замначальника департамента мэрии Красноярска арестовали на два месяца

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения заместителю начальника департамента городского хозяйства Красноярска Сергею Супруну, он арестован на два месяца. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных структурах региона.

Супрун был задержан в понедельник по уголовному делу по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") - по его прежней работе в муниципальном предприятии (МП) "МУК Красноярское".

"Арестовали. На два месяца", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в деле бывшего директора муниципального предприятия два эпизода. Якобы он поручил списать 138 тыс. рублей коммунальной задолженности за квартиру своей знакомой. Это было сделано путем внесения сведений в информационную систему для комплексной автоматизации работы управляющих компаний без фактического погашения. Также перед увольнением Супрун поручил включить в расчет незаконные дополнительные суммы в размере 270 тыс. рублей.