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Самолет, направлявшийся в Москву, совершил посадку в Новосибирске из-за проблем с крылом

Пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 авиакомпании S7, направлявшийся из Томска в Москву, совершил посадку в международном аэропорту Толмачево из-за проблем в работе механизации крыла, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина", - сообщил собеседник ТАСС.

Предварительно установлено, что самолет Boeing 737 авиакомпании S7, осуществлявший рейс Томск - Москва, сел в новосибирском аэропорту Толмачево во вторник в дневное время. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб.

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