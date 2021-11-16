В Дагестане число оставшихся без света жителей возросло до 153 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Число жителей Дагестана, оставшихся без электроснабжения из-за непогоды, увеличилось до 153 тыс., сообщает во вторник Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что более 130 тыс. жителей республики остались без электричества из-за сильного ветра и дождя.

"В Дагестане почти 153 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды (мокрый снег, дождь, сильный ветер). Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в регионе переменная облачность, мокрый снег, температура воздуха 0 - плюс 4 градуса.