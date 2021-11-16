Суд Антальи снял запрет на выезд россиянам, арестованным за поджог леса в Турции

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Суд Антальи снял во вторник запрет на выезд семерых граждан России, арестованных ранее по обвинению в поджоге леса. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Суд принял решение о снятии запрета на выезд. Они могут выезжать из Турции", - сказал собеседник агентства.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что суд не снял обвинения с россиян в поджоге леса в Турции, разрешив выезд из страны. "Суд, к сожалению, не снял сами обвинения в поджоге леса, но разрешил нашим гражданам выезд из страны. Это было сделано потому, что судебные процессы длятся в Турции годами, а человек, находящийся под подпиской о невыезде, не имеет права работать. И суд пошел россиянам навстречу, разрешив выезд", - сказал он, подчеркнув, что освободить россиян удалось благодаря усилиям адвокатов, консульства России в Турции, правозащитников и журналистов.

В конце октября агентство Anadolu выступило с утверждением, что семь российских туристов, которые были арестованы по подозрению в поджоге леса, развели костер в провинции Анталья на юге Турции, где позднее вспыхнул лесной пожар. По данным турецкого агентства, группа туристов из России разбила палатки и развела костер в национальном парке в районе горы Сиври. После этого в указанном месте разгорелся пожар, который был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин. Арестованные туристы в соцсетях сообщали, что они лишь пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения.