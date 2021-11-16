В ДТП на трассе в Свердловской области погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на 170-м километре автодороги Екатеринбург - Серов в Свердловской области. Один из пострадавших - семилетний мальчик, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области во вторник.

"В результате ДТП в автомобиле Kia погибли женщина-водитель и мужчина-пассажир - он в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении. Еще один пассажир этого авто - 7-летний мальчик в тяжелом состоянии доставлен в больницу Нижнего Тагила. <…> В автомобиле Volkswagen в момент ДТП находился один водитель, он получил травмы, госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением во время обгона и допустила столкновение со встречным автомобилем Volkswagen. При осмотре автомобиля Kia было установлено, что стрелка спидометра замерла на 150 км/ч, что свидетельствует о значительном превышении скорости. Ребенок в момент ДТП находился на заднем сидении в детском удерживающем устройстве.