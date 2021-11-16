Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневский подозревается в получении взятки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский подозревается в получении взятки на сумму 600 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

"В отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере", - сказали в СК.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство Вишневский получил незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 600 тыс. рублей. "При получении очередной части взятки подозреваемый был задержан", - сообщили в СК.

По данным следствия, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов. Следствие будет добиваться ареста чиновника.