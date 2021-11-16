В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении главы района

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Старополтавского района Волгоградской области обеспечивал заключение договоров с фирмами без проведения конкурсных процедур в рамках реализации нацпроектов. Возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Установлено, что главой Старополтавского муниципального района Волгоградской области в период с осени 2019 года по декабрь 2020-го путем дачи устных указаний главам сельских поселений обеспечено заключение последними с четырьмя фирмами ряда гражданско-правовых договоров без проведения конкурсных процедур. На основании материалов проверки прокуратуры в отношении главы Старополтавского муниципального района Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления")", - сказала Черединина.

Старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ добавила, что при создании конкурентных преимуществ нескольким организациям было освоено более 34 млн рублей, выделенных на реализацию национальных проектов "Жилье и городская среда", "Культура", а также региональной программы "Развитие образования в Волгоградской области".