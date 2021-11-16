Заказчика убийства воронежского бизнесмена из-за долга в $2 млн осудили на 19 лет колонии

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Воронежский областной суд вынес приговор по громкому делу о заказном убийстве бизнесмена из-за долга в $2 млн. Заказчик преступления получил 19 лет колонии строгого режима, сообщает во вторник следственное управление СК по региону.

"Приговором суда организатор убийства осужден на 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, 47-летний пособник - к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год", - сообщает СК.

Как установил суд, организатором убийства выступил 52-летний московский бизнесмен Варужан Исунц, который задолжал своему близкому другу Самвелу Саркисяну $2 млн. Осужденный Исунц организовывал убийство воронежского партнера из Еревана. Через посредников он вышел на Вячеслава Безина, тот привлек в качестве исполнителя убийства Григория Шуршукова, который согласился на убийство за вознаграждение в 1 млн рублей.

В феврале 2020 года киллер прибыл на место осуществления убийства и по ошибке вместо бизнесмена застрелил его 24-летнего сына. Застреленного молодого мужчину нашли в отцовской машине недалеко от дома. Сам киллер с места преступления скрылся, выкинув оружие и свою куртку в лесу. При этом он обронил перчатку, благодаря которой эксперты в последующем выявили генетический профиль преступника. Подсудимый Исунц вину в совершении организации убийства не признал и отрицал причастность к преступлению.

Как сообщалось ранее, исполнитель убийства Шуршуков в июле 2021 года был приговорен Рамонским районным судом к 13 годам колонии строгого режима.