Полиция Косова задержала четверых граждан России

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова задержала четверых граждан России, по ошибке въехавших в самопровозглашенное образование. Как сообщило во вторник посольство России в Сербии, российские дипломаты предпринимают все усилия для урегулирования ситуации.

"15 ноября в северной части Автономного края Косово и Метохия смешанным патрулем натовских Сил для Косово и местной полиции было остановлено транспортное средство с номерными знаками Сербии, в котором находились четыре гражданина России, - говорится в сообщении. - Поскольку у них не имелось с собой паспортов, они были доставлены в полицейское отделение южной части г. Косовска-Митровица, где местная прокуратура приняла решение о задержании на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае. В Косовска-Митровицу незамедлительно выехал сотрудник канцелярии посольства России в Сербии в Приштине, которому был предоставлен доступ к нашим соотечественникам. По их словам, они въехали в Косово на арендованной машине по пути в Нови-Пазар, куда направлялись для осмотра достопримечательностей, случайно, руководствуясь рекомендациями навигационного устройства".

Российская дипмиссия отмечает, что административная линия между краем Косово и Центральной Сербией в пункте ее пересечения по второстепенной дороге никем не контролировалась. "Российским гражданам было предоставлено питание, услуги адвоката, на случай необходимости - медицинская помощь. 16 ноября в их отношении был начат процесс по ускоренной процедуре в суде г. Лепосавич", - говорится в сообщении.

Как проинформировала во вторник прокуратура в Косовска-Митровице, принято постановление о выдворении граждан РФ с территории Косова.