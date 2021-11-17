Пожар на предприятии в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в производственном здании в подмосковном Серпухове на площади 2,9 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 06:50 пожар локализован на площади 2,9 тыс. кв. м, пострадавших нет. К тушению привлечено 67 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 34 человека и 10 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что обрушилась кровля горящего здания на площади 1,5 тыс. кв. м., внутри слышалось порядка десяти хлопков.