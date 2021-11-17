Дело экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна направят в Подольский суд

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Подольский городской суд будет рассматривать уголовное дело об оскорблении судьи в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, - сообщает надзорное ведомство. - В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу".

Шестун обвиняется в оскорблении представителя власти, неуважении к суду и угрозе убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи. По версии следствия, в ходе рассмотрения в суде уголовного дела в отношении Шестуна в здании Подольского городского суда 21 и 25 декабря 2020 года подсудимый в присутствии журналистов высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью. Кроме того, он проявил неуважение к суду, оскорбив участников судебного разбирательства и судебного пристава.

Шестун в декабре 2020 года приговорен к 15 годам колонии строгого режима за мошенничество, взяточничество и ряд других коррупционных преступлений, штрафу в 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет. Также суд удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба в размере 64,5 млн рублей.