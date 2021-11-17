СК возбудил дело по факту гибели пяти детей и их матери при пожаре в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек, в том числе пятерых детей, при пожаре в жилом доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области. Об этом в среду сообщает управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), по факту гибели шестерых лиц, в том числе пятерых детей, в результате пожара в селе Костово Ольховатского района", - говорится в сообщении.

По данным СК, погибла женщина 33 лет, две девочки в возрасте 4 и 10 лет, а также три мальчика (1 год 7 месяцев, 3 и 13 лет). "Будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики", - сообщает СК.

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Костово поступило в 06:35 мск, площадь возгорания составила порядка 56 кв. м, произошло обрушение кровли. В настоящее время пожар потушен. По данным прокуратуры Воронежской области, погибшая семья ранее состояла на профилактическом учете, однако впоследствии была снята с него.