Обыски по делу о мошенничестве прошли в администрации тамбовского моногорода Котовска

ТАМБОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанного с хищением 200 млн рублей из средств Фонда ЖКХ, прошли в администрации моногорода Котовска Тамбовской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в УМВД по региону.

"В администрации Котовска прошли следственные действия по делу о мошенничестве, возбужденному осенью прошлого года", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о возможном хищении порядка 200 млн рублей при строительстве модульных котельных, построенных по концессии в 2017 году.

По версии следствия, стоимость строительства шести котельных завысили, таким образом могли похитить порядка 200 млн рублей. При этом поводом для новых обысков стали якобы необоснованно завышенные тарифы для населения на тепло и горячую воду, с помощью которых концессионер пытался компенсировать свои расходы.