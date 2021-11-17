Три человека пострадали при опрокидывании пассажирской "Газели" на севере Москвы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Водитель пассажирской "Газели" не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся, по предварительным данным, пострадали три человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, при съезде с Северо-Восточной хорды на МКАД водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и совершил наезд на ограждение проезжей части, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. Предварительно, в результате ДТП пострадали три пассажира", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что одну пострадавшую женщину госпитализировали, еще двоих пострадавших пассажиров в настоящее время осматривают медики. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося, точное количество пострадавших уточняется.

Как сообщается в Telegram-канале дептранса, в ДТП попал автобус частного перевозчика Московской области. "По предварительной информации, погибших в ДТП нет", - говорится в сообщении. Из-за аварии перекрыт съезд с М-11 на внешнюю сторону МКАД.