В Волгограде задержали подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста

ВОЛГОГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Личность подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Волгограде установлена. Задержан 23-летний местный житель, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили надписями памятник жертвам Холокоста, открытый 9 ноября в центре Волгограда на месте массового расстрела евреев.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили личность и задержали злоумышленника. Полицейские выяснили, что 23-летний ранее судимый местный житель тщательно готовился к совершению противоправного деяния. Он приобрел маску с прорезями для глаз, темную одежду, баллончик с краской, и ночью нанес надписи", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что в квартире задержанного обнаружены атрибутика и блокноты с записями экстремистского характера. Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ.

"Полицейские также установили, что задержанный причастен к совершению в ноябре этого года двух разбойных нападений на территории Волгограда - на продуктовый магазин и ломбард, во время одного из них в качестве оружия он использовал арбалет", - добавили в ведомстве.

Первый в Волгограде памятник жертвам Холокоста был открыт 9 ноября, в день годовщины "Хрустальной ночи" - волне еврейских погромов, прокатившейся по городам Германии, Австрии и чехословацкой Судетской области. На территории сквера им. 8-го Марта в Волгограде захоронены 516 человек, в основном евреев, которых расстреляли на этом месте в 1942-1943 годах. В их числе 50 детей, 69 стариков, 323 женщины и 74 мужчины.