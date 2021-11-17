Задержаны два блогера, которые зажгли дымовые шашки в центре Москвы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух блогеров, которые для видеоролика в сети зажгли дымовые шашки в центре Москвы, а потом залезли на крышу машины ГИБДД. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В интернете ранее появился видеоролик, на котором двое парней зажигают дымовые шашки в центре Москвы, а затем подходят к автомобилю сотрудников ГИБДД, залезают на крышу и убегают. "В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности данных граждан, их незамедлительно задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства", - сказал собеседник агентства.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1. ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), им грозит административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.