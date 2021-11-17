В Астраханской области при пожаре погибли два ребенка

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи в Астраханской области проводят проверку по факту гибели двух детей при пожаре в многоквартирном доме. В результате возгорания пострадали еще четыре ребенка и женщина, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что вечером 17 ноября в селе Черный Яр Черноярского района области произошло возгорание многоквартирного жилого дома на улице Комиссара Савельева. В результате пожара погибли двое детей 2019 и 2020 годов рождения, пострадали двое детей 2018 и 2021 годов рождения и их мать 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, два ребенка в возрасте пяти и семи лет получили переохлаждение, стоя на улице. Пострадавшие доставлены в медучреждение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области, площадь пожара составила 150 кв. м, на месте от пожарно-спасательных подразделений работали четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

"17 ноября в 18:18 (17:18 мск) поступило сообщение о загорании кровли и внутренней отделки одноэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Черноярский район, село Черный Яр, ул. Комиссара Савельева, д. 43. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. Ликвидация объявлена в 20:30 (19:30 мск)", - сообщили в пресс-службе.