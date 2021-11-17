Анонимные сообщения о "минировании" судов Москвы оказались ложными

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в Мосгорсуде и других судах Москвы оказались ложными, суды вернулись к работе. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы суда Дмитрий Овешников.

"Сотрудники экстренных служб не нашли взрывных устройств и иных опасных предметов в Мосгорсуде и районных судах Москвы, куда ранее поступили сообщения о минировании. Все учреждения вернулись к работе в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в суд поступили анонимные сообщения о "минировании", в связи с этим была объявлена эвакуация. Всего анонимные лица "заминировали" таким образом порядка 15 районных судов Москвы.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.