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СМИ: в Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны

По данным агентства EFE, причиной смерти стала неустановленная болезнь

ГАВАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице. Об этом со ссылкой на источники в полиции республики сообщило в среду агентство EFE.

По его данным, причиной смерти стала "неустановленная болезнь".

7 июля Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестовали. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

Теги
ГаитиМоиз, Жовенель
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