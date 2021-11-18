СМИ: в Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны

ГАВАНА, 18 ноября. /ТАСС/. Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице. Об этом со ссылкой на источники в полиции республики сообщило в среду агентство EFE.

По его данным, причиной смерти стала "неустановленная болезнь".

7 июля Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестовали. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.