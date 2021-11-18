В Курганской области столкнулись два грузовика и "Газель"

ТАСС, 18 ноября. ДТП произошло на территории Щучанского района в Курганской области с участием двух грузовых автомобилей и "Газели", в результате чего произошло возгорание двух транспортных средств. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в четверг в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по региону.

"Ночью на 99-м км автодороги "Иртыш" на территории Щучанского района 66-летний житель Ростовской области, управляя грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимися навстречу транспортными средствами Isuzu и автомобилем "Газель". После столкновения произошло возгорание транспортных средств Mercedes и "Газель". В результате ДТП водитель Mercedes получил телесные повреждения, госпитализирован. 58-летний житель Челябинской области, водитель "Газели", от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что водитель Isuzu, 24-летний житель Курганской области, не пострадал.