{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части СБ УМВД

Сергея Тохсырова подозревают в превышении полномочий

ЧИТА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали в Чите начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сергея Тохсырова задержали на рабочем месте, его подозревают в превышении должностных полномочий. Также в его кабинете прошел обыск", - сообщил собеседник.

Следственное управление СК РФ по региону и краевое УМВД пока не прокомментировали информацию.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Экс-директора сельхоздепартамента Севастополя отправили под домашний арест
Его подозревают в превышении полномочий
Читать полностью