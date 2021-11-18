В Забайкалье задержали главу оперативно-разыскной части СБ УМВД

ЧИТА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали в Чите начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по Забайкальскому краю Сергея Тохсырова по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сергея Тохсырова задержали на рабочем месте, его подозревают в превышении должностных полномочий. Также в его кабинете прошел обыск", - сообщил собеседник.

Следственное управление СК РФ по региону и краевое УМВД пока не прокомментировали информацию.