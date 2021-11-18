Суд в Дании оставил в силе приговор российскому ученому, обвиненному в шпионаже

СТОКГОЛЬМ, 18 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд западной Дании оставил в силе приговор российскому ученому Алексею Никифорову, обвиненному в шпионаже. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе судебной инстанции.

"Апелляционный суд единогласно оставил в силе решение окружного суда по вопросу о виновности и трехлетнему тюремному заключению", - говорится в пресс-релизе.

Вердикт по обжалованию судебного решения, согласно которому 36-летнему гражданину РФ было предъявлено обвинение в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса, был вынесен в среду. Дело рассматривалось в режиме закрытого судебного заседания.

"При вынесении приговора апелляционный суд, кроме всего прочего, обратил особое внимание на тот факт, что обвиняемый на протяжении ряда лет участвовал в систематическом и целенаправленном шпионаже против исследований и продуктов в области экологически чистых технологий в Дании", - написано в сообщении. Судебная инстанция также подтвердила решение о депортации обвиняемого после отбытия тюремного срока.

Дело о шпионаже

Никифоров обжаловал решение суда Ольборга от 10 мая, приговорившего россиянина к трем годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Основные слушания по делу проходили в течение семи дней в закрытом режиме с 13 апреля. Датская прокуратура сообщила в начале декабря прошлого года о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимого, который находился под стражей с начала июля 2020 года, подозревали также в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Россиянин живет в королевстве, получил образование в области химического машиностроения в России и имеет докторскую степень Технологического университета Люнгбю. В мае 2019 года он был принят на работу в ольборгскую компанию SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола.

Решение датского суда будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после вынесения вердикта первой инстанцией. Она считает, что подобная активность датских спецслужб очень похожа на охоту на ведьм, ставит под удар работу российских ученых в Дании, наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству. По словам Захаровой, Москва рассматривает этот вердикт как "яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и в целом Запад", а также как попытки руководства страны в любом вопросе отыскать "российский след". Дипломат подчеркнула, что суд города Ольборг проигнорировал все аргументы защиты Никифорова и что такой предвзятый политизированный подход является ярким примером сформировавшегося антироссийского курса, который укоренился в датском политическом истеблишменте.