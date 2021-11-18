Суд в Москве оштрафовал Oriflame за утечку личных данных российских клиентов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мировой судебный участок Хамовнического района оштрафовал компанию Oriflame Cosmetics за нарушение закона о персональных данных. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Лойко.

"ООО "Орифлэйм косметикс" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.13.11 КоАП ("Нарушение законодательства РФ в области хранения персональных данных"). Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила она.

По словам Лойко, компания предоставила неограниченному кругу лиц доступ к персональным данным клиентов Oriflame.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что хакеры выложили в интернет отсканированные копии паспортов более чем 1,3 млн российских клиентов Oriflame.

По факту утечки персональных данных Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию об инциденте.