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В Забайкалье главу оперативно-разыскной части СБ УМВД отстранили из-за задержания

От работы также отстранили его подчиненного

ЧИТА, 18 ноября. /ТАСС/. Руководство управления МВД по Забайкальскому краю отстранило от служебных обязанностей начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД Сергея Тохсырова и его подчиненного из-за дела о превышении полномочий. Факт отстранения в четверг сообщила пресс-служба ведомства, имя сотрудника полиции ТАСС уточнил источник в правоохранительных органах.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о задержании Тохсырова на рабочем месте, также в его кабинете прошел обыск.

"Приказом врио начальника УМВД России по Забайкальскому краю Александра Никитина один из руководителей УМВД России по Забайкальскому краю и его подчиненный, подозреваемые в совершении противоправного деяния, отстранены от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, если вина отстраненных сотрудников будет доказана, их уволят из МВД по отрицательным основаниям.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, задержанных подозревают в том, что они принуждали руководителя одного из подразделений полиции "совершить незаконные действия, угрожая в случае неисполнения их требований негативными последствиями".

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