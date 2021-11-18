Полиция выясняет обстоятельства избиения подростка сверстниками в Подмосковье

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Семнадцатилетний подросток пострадал в ходе конфликта со сверстниками возле одного из торговых центров в Пушкине и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Полиция по данному факту проводит проверку, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"13 ноября в полицию города Пушкино из медучреждения поступило сообщение об оказании помощи молодому человеку 2004 года рождения, получившему телесные повреждения. Сотрудниками полиции было установлено, что телесные повреждения подросток получил в ходе конфликта со сверстниками возле одного из торговых центров", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают участников конфликта. На основании собранных материалов будет принято процессуальное решение.

Со своей стороны источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что конфликт между подростками перерос в драку, в которой принимали участие до десяти человек. Некоторые активно избивали парня, другие снимали на видео и комментировали происходящее.