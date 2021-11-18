В Астраханской области возбудили дело о гибели двух детей при пожаре

АСТРАХАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей на пожаре в доме в селе Черный яр Астраханской области, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

17 ноября произошло загорание кровли и внутренней отделки на площади 150 кв. м в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Черный Яр Черноярского района Астраханской области. В результате пожара двое детей погибли, еще четырех детей и женщину госпитализировали.

"В настоящее время следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", ход расследования которого находится на контроле прокуратуры района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура проводит проверку по факту гибели двух детей и причинения вреда здоровью малолетних. "Прокуратурой Черноярского района проводится проверка по факту гибели двух детей 2019 и 2020 годов рождения. в результате пожара, произошедшего 17 ноября 2021 в домовладении по улице Комиссара Савельева села Черный яр Черноярского района Астраханской области, а также получении телесных повреждений малолетними детьми. В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщается на сайте.

18 ноября в районной администрации сообщили ТАСС, что власти Черноярского района предоставят пострадавшим при пожаре временное жилье и окажут необходимую материальную помощь. Полностью сгорели три квартиры, еще в двух присутствует запах гари.