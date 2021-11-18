Число погибших на протестах в Судане достигло 37 человек

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Общее количество погибших среди участников протестных акций в Судане после прихода к власти военных 25 октября составило не менее 37 человек. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Вчера мы стали свидетелями того, как фактические власти использовали в отношении протестующих чрезмерную силу, что привело, по поступающей информации, к гибели 15 человек и ранению неустановленного количества других участников протестов. В результате количество смертельных случаев среди мирных протестующих увеличилось до 37 человек с начала выступлений против переворота 25 октября. Мы осуждаем использование силы против митингуюших и вновь призываем фактические власти и силы безопасности проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших нарушений прав человека", - сказал он.

В среду в столице Судана Хартуме прошли акции протеста, в результате которых, по информации Центрального комитета врачей Судана, были погибшие среди демонстрантов.

Согласно данным медиков, силовики применили против демонстрантов огнестрельное оружие и слезоточивый газ, а также препятствовали доступу машин скорой помощи к пострадавшим. Между тем полицейские отчитались о ранении 89 правоохранителей и повреждении трех служебных автомобилей, передал в четверг канал "Аль-Хадас". Силовики подчеркнули, что не использовали огнестрельное оружие, несмотря на применение силы со стороны демонстрантов. По их информации, в ходе протестов погиб один человек, 30 пострадали.

После продолжавшихся несколько недель акций протеста и забастовок суданские военные в ночь на 25 октября арестовали главу правительства Абдаллу Хамдука, четверых министров, а также группу чиновников и партийных лидеров. Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан, являющийся фактическим главой государства, распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Позднее Хамдук был отпущен. 11 ноября указом аль-Бурхана был сформирован обновленный Суверенный совет страны, состав которого был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил.