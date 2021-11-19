ФСБ задержала в Серпухове совладельца аэродрома Большое Грызлово

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Серпухове совладельца аэродрома Большое Грызлово, находящегося в международном розыске с 2008 года и скрывавшегося от следствия в Латинской Америке. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области.

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области на территории г. Серпухова, задержан совладелец аэродрома Большое Грызлово (Московская область), находящийся с 2008 года в международном розыске и скрывавшийся от органов предварительного следствия в странах Латинской Америки", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении обвиняемого следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере, совершенная группой лиц").

"В ходе следствия установлено, что в составе группы лиц задержанный передал через посредника взятку в размере 100 тыс. рублей и.о. начальника Центрального межрегионального транспортного управления Федерального агентства воздушного транспорта за документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в РФ частного воздушного судна РАС-75OXL, который впоследствии намеревался использовать в суде, в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и пеней в размере 6,9 млн. рублей", - говорится в сообщении.