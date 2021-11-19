В Волгограде задержали трех человек за организацию незаконного производства алкоголя

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в организации масштабного производства слабоалкогольных коктейлей и напитков без установленной маркировки, изъято более 3,5 т поддельного алкоголя. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации немаркированной алкогольной продукции. Оперативники установили, что в складских помещениях трое злоумышленников организовали масштабное производство слабоалкогольных коктейлей и напитков", - сказала она.

По словам Волк, злоумышленники смешивали обычную водопроводную воду со спиртом, а затем в жидкость добавлялся пищевой концентрат. Тара и оборудование не проходили санитарную очистку. Кроме того, подозреваемые наносили на продукцию QR-коды, содержащие информацию о дате изготовления, номере партии и сроке годности, а также иную маркировку и этикетки без регистрации в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. Всего в ассортименте было 15 наименований.

В течение рабочей смены сообщникам удавалось изготовить около двух тонн суррогата, который в дальнейшем они сбывали через розничную торговую сеть. Причем владельцы точек по продаже пивной и иной алкогольной продукции не интересовались ни качеством товара, ни подлинностью сопроводительных документов. "Следователями совместно с оперативниками, экспертами-криминалистами и кинологами при участии Росгвардии по адресам проживания фигурантов, в складских и производственных помещениях проведены обыски, в результате которых изъято свыше 3,5 тонны алкоголя, 200 литров спирта, две установки для производства спиртосодержащей продукции объемом около двух тысяч литров каждая, мобильные телефоны, компьютеры, флеш-накопители, денежные средства, а также черновые записи", - добавила официальный представитель МВД.

В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ) и ч. 1. ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"). Полицейские продолжают работу по установлению торговых точек розничной торговли фальсифицированного алкоголя, а также изымают суррогат.