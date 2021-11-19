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В Петербурге пенсионерка продала квартиру за 7 млн рублей и отдала все деньги мошенникам

Пакет с деньгами она повесила на спинку скамейки у парадной дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Полиция в Петербурге разыскивает мошенников, которые обманом убедили пенсионерку продать собственную квартиру и передать им вырученные за нее деньги. В итоге женщина лишилась жилья и 6,8 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников", - говорится в сообщении.

В полицию обратилась сама пострадавшая 1942 года рождения. Она рассказала, что ей позвонил по телефону мужчина и сообщил, что неизвестные оформили на нее несколько кредитов в разных банках. Звонивший пояснил, чтобы предотвратить противоправные действия и задержать мошенников, необходимо произвести фиктивную сделку купли-продажи квартиры заявительницы. После продажи квартиры потерпевшая обналичила 6,8 млн рублей, а 27 октября после очередного звонка сложила деньги в пакет и, повесив его на спинку скамейки у парадной своего дома, поднялась в квартиру. Выглянув в окно, женщина увидела, что пакет забрал неизвестный мужчина и скрылся с места происшествия.

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