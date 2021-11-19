Суд отказался арестовывать фигуранта дела о массовом отравлении метанолом в Казани

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Суд в Казани отказал в ходатайстве следователя заключить под стражу одного из продавцов контрафактного алкоголя, который проходит фигурантом дела о массовом отравлении метанолом студентов в Казани, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайству следствия отказать", - сообщил судья.

Прокурор и адвокат не были согласны со следствием, что необходима подобная мера пресечения, так как причастность к отравлению студентов Галеева стоит доказать. Свою вину в сбыте алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, во время допроса Галеев не признал, однако на причастность его указывают показания некоторых свидетелей.

По данным медиков, 16 ноября в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом "токсическое действие метанола", трое из них - в реанимационном отделении, одна из девушек была в коме, утром 19 ноября она умерла в больнице. На сегодняшний день большинство из поступивших в стабильном состоянии. Позже в больницу обратились еще два человека в Москве и в Республике Башкортостан, которые также употребляли алкоголь в этой компании в Казани. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 15 человек.

Полиция установила, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы угостить друзей на праздновании своего дня рождения. Однако он случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем.

СК возбудил уголовное дело. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.