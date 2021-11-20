В Екатеринбурге загорелись деревообрабатывающий цех и склад

ТАСС, 20 ноября. Пожар охватил деревообрабатывающий цех в Екатеринбурге, а также стоящий рядом склад, площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м. Кровля цеха обрушилась, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Бурильщиков поступила в пятницу вечером. "Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение цеха деревообработки. По оперативной информации, площадь пожара составила 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и "большая горючая загрузка здания". "Под воздействием высоких температур произошло обрушение кровли цеха. Площадь увеличилась до 1 200 кв. м, огонь перешел на соседний склад", - добавили в ведомстве.

Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развернут пункт штаб пожаротушения. Сведения о пострадавших не поступали.