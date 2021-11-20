Неизвестный украл более 2 600 упаковок кофе из ТЦ в Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Неизвестный украл 2 602 упаковки кофе на сумму свыше 2,6 млн рублей из торгового центра на северо-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне днем в полицию обратился руководитель службы безопасности, который заявил о краже. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный, находясь в помещении ТЦ по улице Складочной, совершил кражу 2 602 упаковок кофе на общую сумму 2 млн 260 тыс. 882 рублей, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в полиции, факт кражи был обнаружен 18 ноября во время инвентаризации. Возбуждено уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).