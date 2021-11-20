Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись на автодороге в Тюменской области. Погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД в субботу.

"Два студента сегодня утром погибли в ДТП на 541-м км федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области. По предварительным данным, автобус King Long выехал на встречную полосу при обгоне, произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, в котором ехали два жителя деревни Карькова Бердюжского района, студенты одного из тюменских вузов", - говорится в сообщении.

Как уточнили пресс-службе Госавтоинспекции региона, автобус ехал без пассажиров. Обстоятельства ДТП выясняются.