Полиция задержала двух человек на акции протеста в Париже за оскорбительное граффити

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали и поместили под стражу двух человек за оскорбление представителей власти во время акции "Желтых жилетов" в Париже. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, речь идет о владелице и водителе фургона, на котором были изображены президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Джо Байден и префект полиции Парижа Дидье Лальман на фоне стада овец и французского флага. Изображение также сопровождалось оскорбительной фразой в отношении правящей партии.

Как указала префектура Парижа, эти участники акции были задержаны в рамках открытого расследования о неуважении к государственным лицам. Агентство также сообщило, что на акцию "Желтых жилетов", которые отмечают в субботу три года с момента своего возникновения, собрались около 200 человек.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняли в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.