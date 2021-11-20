Суд арестовал 13 мигрантов из Киргизии за незаконный флэшмоб в Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы арестовал 13 приезжих из Киргизии за участие во флэшмобе на машинах в столичном районе Ростокино, еще семь человек оштрафовали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Всего арестованы 13 человек, все они признаны виновными по различным пунктам ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - сказали в суде. Их арестовали сроком от 10 до 12 суток.

В суде пояснили, что среди арестованных - киргизский блогер Эмил Бекиев. "Бекиев признан виновным по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение правил собрания, создавшее помехи транспортной инфраструктуре", ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - отметили в суде.

Согласно постановления суда, еще семь человек признали виновными по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ "Участие в несанкционированном собрании, повлекшее создание помех транспортной инфраструктуре", им назначили наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей каждому.

Накануне на парковке у торгово-развлекательного комплекса "Европолис" в Ростокино собрались порядка 30 машин, в основном такси, которые устроили там флешмоб. Они катались по улицам, выкрикивали речевки и снимали видео. В результате полицейские, прибыв на место, выявили и доставили в отдел полиции более десятка мигрантов, в том числе организатора флешмоба, видеоблогера Эмила Бекиева. Во время акции у ее участников были национальные флаги Киргизии и флаги политической партии "Бутун Кыргызстан". Блогер Эмил Бекиев имеет 2,46 тыс. подписчиков на YouTube.